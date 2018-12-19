مسح للتعرف على حجم الاستثمارات الأجنبية في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تقوم إدارة التنافسية والإحصاء بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بإجراء مسح الاستثمار الأجنبي لعام 2018، ويشمل المسح عينة من منشآت الاستثمار الأجنبي وعددها 25 منشأة في أم القيوين.

يهدف مسح الاستثمار الأجنبي إلى التعرف إلى حجم الاستثمارات الأجنبية في إمارة أم القيوين، ومدى مساهمة هذه الاستثمارات في نمو وتطور اقتصاد الإمارة، كما يهدف إلى التعرف على أنشطة منشآت الاستثمار الأجنبي وحجم القوى العاملة في هذه المنشآت.

وبعد انتهاء المسح سيتم تحليل النتائج وإجراء معالجة البيانات حول مجتمع الاستثمار الأجنبي في أم القيوين واستخراج البيانات والمؤشرات، لخدمة متخذي القرار في بناء الخطط المستقبلية.