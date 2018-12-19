«فالكن سِتي أوف وندورز» تبحث التعاون العقاري مع الدنمارك

المصدر: دبي - البيان

استضافت «فالكن سِتي أوف وندورز» وفداً رفيع المستوى من السفارة الدنماركية لدى الإمارات وعدداً من المسؤولين من مجلس التجارة الدنماركي للاطلاع على كبرى مشاريع «فالكن سِتي أوف وندورز» العقارية.

ضمّ الوفد فرانز مايكل سكولد ميلبن سفير الدنمارك لدى الإمارات، وإلياس غياتي، رئيس قسم التكنولوجيا في مجلس التجارة الدنماركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقنصل الدنمارك في دبي وجينس سوندرغارد، مدير الاستثمار في شركة كابنوفا.

تضمن الاجتماع الذي انطلق بجولة ميدانية على المشاريع الحالية والجديدة في «فالكن سِتي أوف وندورز» مناقشات بين فرانز مايكل سكولد ميلبن، وسالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن سِتي أوف وندورز» حول العلاقات التجارية بين الإمارات والدنمارك، وتمّ مناقشة سبل تعزيز التعاون في القطاع العقاري عبر الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدنماركية في القطاع.

وأكّد مجلس التجارة الدنماركي على ضرورة تنظيم برنامج زيارات للمسؤولين والمعنيين في «فالكن سِتي أوف وندورز» لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة في الدنمارك.