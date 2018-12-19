«موانئ دبي العالمية» تعد شباب الإمارات للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

دعت «موانئ دبي العالمية»، المحفز الرائد للتجارة العالمية الذكية، خريجي الجامعات الإماراتيين من الجنسين إلى الانضمام لبرنامجها الرائد لإعداد القادة «20 أكسل».

وذلك في أعقاب النجاح اللافت الذي حققه البرنامج في غضون وقت قصير منذ إطلاقه، استقطب خلاله 15 مشاركاً.

برنامج

وكانت موانئ دبي العالمية قد أطلقت برنامج «20 أكسل» بهدف إعداد القيادات الإماراتية، ومنح الفرصة للشباب الإماراتي للمشاركة بفاعلية في بناء الوطن لتمكينه من مواجهة تحديات الثورة الصناعية المقبلة من خلال تسريع تطور مسيرتهم المهنية وتأهيلهم لتولي مناصب قيادية في الشركة خلال 7 أعوام.

ويعد «20 أكسل» البرنامج الأكثر صرامة وتنافسية في الإمارات لتطوير الجيل القادم من كبار المديرين التنفيذيين والرؤساء التنفيذيين، ويتيح للمنتسبين فرصة الانضمام إلى شركة عالمية تعتبر جزءاً محورياً في تحفيز نمو التجارة العالمية وتطور الاقتصادات وتحقيق الازدهار من خلال تواجدها في 40 بلداً عبر 6 قارات.

ومن خلال أنشطتها المتعددة وتبنيها أحدث التقنيات التي تسهم في إزالة التعقيدات من سلسلة التوريد العالمية. ويزوّد البرنامج المشاركين بفرص إدارية عبر مجموعة من مجالات التركيز.

ويتضمّن خلال أول عامين تدريباً قيادياً وتواصلاً مع الإدارة العليا للشركة، وتطوير مهارات الأعمال وخوض تجربة التدرّب على يد متخصّصين وفرص التواصل لبناء عادات قيادية ناجحة ومعرفة المزيد عن الأعمال العالمية لـ«موانئ دبي العالمية». ويعمل المنتسبون خلال هذه الفترة تحت الإشراف المباشر لأحد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في الشركة.

ونوّه سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بأهمية هذا البرنامج الانتقائي الذي يخاطب خريجي الجامعات ممن تتوافر لديهم سمات محددة دون غيرهم، خاصة الباحثين عن الفرص العظيمة.

وأصحاب الرؤى والمبادرات والطموح لتحقيق أهدافهم، وقال: «يمثّل برنامج «20 أكسل» أكثر بكثير من مجرد برنامج تدريبي، فهو أساس مهنة مجزية مع آفاق طويلة الأجل. يتبع برنامجنا استراتيجية دبي والإمارات لتمكين شبابنا وتعزيز قدراتهم ليتمكّنوا من تطوير أعمالنا في المستقبل والمساهمة في مسيرة نمو الدولة وبناء اقتصاد معرفي مُستدام».

أفكار

قالت مها القطان، نائب الرئيس الأول بقسم الموظفين في «موانئ دبي العالمية»: «نرحّب بالمفاهيم والأفكار الجديدة التي يطرحها المنتسبون لبرنامج (20 أكسل)، إذ تساعدنا في تطوير أعمالنا والمجتمعات حيث نتواجد.

استقطب برنامجنا في دوراته الأولى 15 مشاركاً يتمتّعون جميعاً بحماس لافت وقابلية لاكتساب خبرات ومهارات قيادية، وأتطلّع قدماً لمساهمتهم في ترجمة استراتيجيتنا ورؤيتنا إلى خطط عمل فعلية. لقد دفعنا نجاح برنامج (20 أكسل) إلى استقطاب المزيد من الشباب.