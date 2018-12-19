«إينوك» توسّع نطاق تقنية تحديد الهوية لأسطول مركبات «موانئ دبي»

المصدر: دبي - البيان

وسّعت مجموعة «إينوك» نطاق تقنيتها لتحديد الهوية بموجات الراديو لتشمل المحطتين الثانية (2) والثالثة (3) اللتين تستخدمهما موانئ دبي العالمية لتزويد أسطول مركباتها بالوقود.

وذلك في أعقاب النجاح الذي حققته عملية تثبيت تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو في المحطة رقم (1)، الأمر الذي ساعد موانئ دبي على مراقبة استهلاك وقود الديزل وتعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة عمليات صيانة المركبات.

تقليص

وتم تزويد أكثر من 1500 مركبة بتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو في المحطات الثلاث. ومن شأن نظام تحديد الهوية بموجات الراديو أن يسهم في تقليص زمن التزوّد بالوقود لأسطول مركبات موانئ دبي العالمية وتعزيز كفاءة العمليات في محطات حاويات موانئ دبي العالمية.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «نحرص على تزويد شركائنا بأحدث التقنيات المبتكرة التي تسهم في تعزيز كفاءتهم التشغيلية. ويتجلى ذلك في التعاون الراسخ الذي يجمع بين الشركتين والذي يمثل دلالة واضحة على مساهمتنا المتواصلة في الارتقاء بمستوى مشاريع البنية التحتية الحيوية في الإمارات».

وأضاف: «نفخر بالمساهمة في دعم نمو كبرى الشركات في الإمارات مثل موانئ دبي العالمية عبر مساعدتها على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتزويدها بالتقنيات التي تتيح لها دفع عجلة تقدم عملياتها نحو آفاق أوسع».

توريد

من جانبه، قال محمد المعلم، نائب الرئيس الأول مدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: «نحرص على الارتقاء بكفاءة سلسلة التوريد الحالية بالاستفادة من أحدث التقنيات، إذ ساهم الاستثمار في الحلول المتطورة بدور محوري في قصة نمونا ونجاحنا المتميزة، بدءاً من المحطة 3 شبه الآلية في ميناء جبل علي وصولاً إلى دمج التقنيات الذكية».