36.3 ملياراً احتياطيات فائضة بالبنوك بنمو 99.5 %

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

قفزت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنهاية نوفمبر إلى 36.3 مليار درهم مقابل 18.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر بارتفاع قدره 18.2 ملياراً وبنسبة 99.5%، وهو الارتفاع الأكبر من نوعه على مدار 35 شهراً.

حيث كان أعلى مستوى حققته الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية شهر ديسمبر 2015 حيث بلغت 40 ملياراً ثم تراجعت لتسجل أدنى انخفاض لها بنهاية يونيو 2018 حيث بلغت 17.5 ملياراً. وأفاد تقرير المسح النقدي لشهر نوفمبر الصادر عن المصرف المركزي أمس بأن السيولة الكلية لدولة الإمارات ممثلة في عرض النقد بجميع أنواعه شهدت ارتفاعاً بنهاية نوفمبر، ما يعد مؤشراً قوياً عن تحسن السيولة سواء في القطاع المصرفي أو السوق. وذكر التقرير إلى أن عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية ارتفع بنسبة 0.5% من 477.2 ملياراً في نهاية شهر أكتوبر إلى 479.5 ملياراً بنهاية شهر نوفمبر.