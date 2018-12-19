«ايكونومست»: زخم اقتصادي بالدولة في 2020-2019

المصدر: دبي- سيد صالح

توقعت صحيفة «ايكونومست» البريطانية، أن تشهد السنة المالية المقبلة 2019-2020 زخماً في النشاط الاقتصادي بالإمارات، وذلك على خلفية سلسلة المحفزات والتدابير المتنوعة التي بدأت الحكومة تتخذها بصورة متلاحقة خلال الفترة الأخيرة، بُغيَة تحسين بيئة الأعمال بالدولة، وتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين الأجانب.

وأصدرت وحدة «ايكونومست انتيليجانس» التابعة للصحيفة، أخيراً، تقريراً عن اقتصاد الإمارات، وأشارت فيه إلى عوامل أخرى إضافية من شأنها زيادة الزخم الاقتصادي في الإمارات خلال العام المقبل، ومنها اقتراب موعد معرض «إكسبو 2020 دبي» والمتوقع أن يحقق انتعاشاً قوياً في نمو عدة قطاعات، أهمها البنية التحتية والخدمات، إلى جانب الارتفاع المتوقع في أسعار النفط خلال 2019-2020، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعارها 68.8 دولاراً للبرميل.

وأشار التقرير إلى أحدث إحصاءات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ضمن تقريره الفصلي الأخير، والتي أفادت بأن قطاعي الاقتصاد النفطي وغير النفطي بالدولة حققا نمواً خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبتي 2.7% و3.3% على التوالي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت «ايكونومست انتيليجانس» في تقريرها، أن حزمة المحفزات التي أعلنت عنها دبي وأبوظبي، أخيراً، كان لها دور في نمو الاقتصاد غير النفطي بالدولة خلال الربع الثالث.