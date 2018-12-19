طاولة مستديرة في دبي تؤكد أهمية اتباع سياسة منفتحة لتبني الرقمنة

المصدر: دبي - البيان

نظّمت شركة «ريد هات» بالتعاون مع شركة «البيانات الدولية» طاولة مستديرة دعي إليها قادة تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام، تم خلالها تأكيد أهمية اتباع سياسة منفتحة لتبني الرقمنة، ما يعزز مرونة المستخدمين والعمليات في رحلة التحول الرقمي.

وقال أدريان بيكرينج، المدير الإقليمي لشركة ريد هات: «لا يقتصر التحول على عملية تطبيق التكنولوجيا فحسب، بل يتعداها إلى تمكين الشركات من تحقيق أداء أكثر كفاءة في عالم رقمي متطور، لذا يجب على المنظمات اتباع استراتيجية هادفة إلى تطوير أساليب عملها على نحو مستمر وتبني عملية التحول، للاستفادة من الفرص التي توفرها الرقمنة».

ويلعب التقارب بين التقنيات الرقمية الجديدة، بما في ذلك الاتصالات المتنقلة، والبيانات الضخمة والتحليلات، وإنترنت الأشياء.