«تبريد» تفوز بأربع جوائز

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» بجائزة «أفضل مزود لخدمات تبريد المناطق» خلال حفل توزيع جوائز «كلايمت كونترول»، وجائزة «التميُّز في مجال الصحة والسلامة والبيئة» خلال حفل توزيع جوائز «بيج بروجكت ميدل إيست»، وجائزة «الشركة الأفضل إسهاماً في الحدّ من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون» خلال المؤتمر الدولي لتبريد المناطق 2018.

بالإضافة إلى جائزة «كورن فيري» لمشاركة وتفاعل الموظفين. وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للشركة: «نحن فخورون بأن نختتم هذا العام بحصولنا على هذه الجوائز تقديراً لجهود الشركة في مختلف إداراتها، لاسيما إدارة العمليات والصيانة، وإدارة الصحة والسلامة والبيئة وإدارة الموارد البشرية. وتعتبر الاستدامة واحدة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها شركة تبريد».