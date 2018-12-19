«مِراس» تقدم عروضاً لزوارها من السعودية خلال موسم العطلات

المصدر: دبي - البيان

تقدم «مِراس» لضيوفها وزوارها من السعودية فرصة للاختيار بين مجموعة واسعة من العروض والخصومات التي تقدمها المطاعم والمتاجر في مختلف وجهاتها، والتي تشمل «سيتي ووك» و«ذا بييتش» و«بوكس بارك» و«لاست إكزت» و«ذا أوتلت فيليدج» و«السيف» و«لا مير» و«كايت بييتش»، وذلك خلال موسم العطلات المدرسية في نهاية العام.

وخلال الفترة بين 20 ديسمبر 2018 و5 يناير 2019 تقدم «مِراس» عروضها للمواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية الذين يحملون بطاقة هوية سعودية سارية المفعول. ويمكن للراغبين بمعرفة المزيد عن تلك العروض الحصول على باقات «مِراس» الترحيبية من مطار دبي الدولي، وفي جميع وجهات «مِراس».

وتتضمن عروض «مِراس» الترويجية خصماً بنسبة 25% في مطاعم مثل «بوتشا ستيك هاوس أند غريل»، و«جالفين دبي» و«ليما دبي»، و«تورو+ كو»، و«بوتيك لو شوكولا». كما تقدم متاجر التجزئة خصماً يصل إلى 70% في «تيش» في «ذا أوتلت فيليدج»، وخصماً يصل إلى 50% في «جاليري هندام» في «سيتي ووك»، وصالة «روبرتو كافالي جيم» في «ذا بييتش». وستحظى السيدات بخصم بنسبة 50% على كل خدمات التجميل في «صالون سبلنديد ستار» في وجهة «السيف».