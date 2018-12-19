«أرامكس» تتخارج من مشروع مع هيئة البريد الأسترالية مقابل 20 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أرامكس لخدمات النّقل والحلول اللوجستية الشاملة أمس موافقة مجلس إدارتها على بيع حصتها البالغة 60% في مشروعها المشترك مع هيئة البريد الأسترالية «أرامكس جلوبال سولوشينز»، لصالح هيئة البريد الأسترالية مقابل 20 مليون دولار.

واتفق الطرفان على تنفيذ هذه الصفقة بما يعزز التوجهات الاستراتيجية التي يتبعها كل منهما في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية العالمي، وبشكل مستقل. وكانت أرامكس تعاونت في 2016 مع هيئة البريد الأسترالية لتأسيس المشروع المشترك، «أرامكس جلوبال سولوشينز»، ليكون منصة متخصصة بحلول التوصيل البريدي لقطاع التجارة الإلكترونية مع التركيز بصورة خاصة على ربط سوق التجارة الإلكترونية الأسترالية مع التجار في منطقة آسيا.

وكان النمو والازدهار الذي شهده قطاع التجارة الإلكترونية من أبرز العوامل التي أسهمت بتحقيق نتائج قوية للشركة في الربع الثالث 2018، حيث وصلت إيرادات «أرامكس» خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 إلى 1239 مليون درهم، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي، كما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 113 مليون درهم بنسبة زيادة بلغت 38% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017.