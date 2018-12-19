«الإمارات ريت» يتوقّع 12 % عوائد من صفقة شراء 3 طوابق في «إندكس تاور»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «إكويتاتيفا»، أكبر مدير لصناديق «ريت» العقارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومديرة صندوق «الإمارات ريت» أمس، أنها تملّكت 3 طوابق إضافية مؤجرة بالكامل في برج «إندكس تاور» لتضمّها إلى محفظة صندوق «إلامارات ريت».

وذلك بسعر شراء قدره 106.5 ملايين درهم. ويتوقّع «الإمارات ريت» أن تُولّد الصفقة معدّل عائد داخلي يُقدّر بـ 12% مع إيراد سنوي يبلغ 10% للطوابق الجديدة. وعقب الصفقة، ستصل مجمل قيمة محفظة «الإمارات ريت» إلى 3.5 مليارات درهم وهي مكوّنة من 11 عقارا في كل أنحاء دبي. وبعد هذه الصفقة سيرتفع معدّل إشغال مكاتب «إندكس تاور» إلى 50%.

والطوابق التي تمّ شراؤها مؤجرة بالكامل، ويمتدّ متوسط فترة عقود الإيجار لمدة 3 سنوات. وهذا يعزّز سياسة التنويع التي انتهجها «الإمارات ريت» لتحقيق استقرار الصندوق، وذلك من حيث تعدّد المستأجرين ونوع العقارات.

حيث يتكوّن الصندوق من مساحات مكتبية وتجزئة ومنشآت تعليمية من المستوى الممتاز مع مساحة إجمالية جديدة قابلة للتأجير تبلغ 2,401,804 أقدام مربعة حالياً. وكان «الإمارات ريت»، الذي يعتبر حالياً أكبر صندوق في العالم للاستثمار العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية والمدرج في «ناسداك دبي»، يمتلك سابقاً 17.5 طابقاً للمكاتب مع مواقف السيارات التابعة في «إندكس تاور».