«يوتيكو» تنفّذ أكبر خط أنابيب مستدام في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «يوتيكو» للخدمات الخاصة في الإمارات تنفيذ أطول خط أنابيب مستدام في الإمارات بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار.

وأوضح بيان للشركة أن خط الأنابيب يربط بين رأس الخيمة وأم القيوين والشارقة وعجمان وبدأ ضخ المياه إلى الزبائن بما فيهم هيئة كهرباء ومياه الشارقة ومن خلال شبكتها المتصلة بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وقال ريتشارد مينيزس، المدير التنفيذي لشركة يوتيكو:«بإمكان استخدام خط الأنابيب لضخ المياه بكلا الإتجاهين أو ربطه بالمنتصف بما يمكّن كل إمارة من نقل المياه لها وبيعه. كما أنه يسهل عملية التزود بالمياه في الوقت الذي تقوم به الإمارة بالربط مع هذا الخط. وأشار إلى أن هذا الأنبوب هو الأول من نوعه بهذا الحجم وكذلك في تصميمه وهو مصنّع كلياً من البولي ايثيلين عالي الكثافة، مما يجعله أكثر كفاءة وبالتالي أقل تكلفة لاستهلاك الطاقة.

وتمتلك يوتيكو أكثر من 76 مليون جالون في اليوم من سعة التحلية والتي تتضمن 40 مليون جالون في اليوم تحت الإنشاء سيتم تنفيذها في 2019/‏ 2020، وهو ما يجعلها أول شركة خاصة تستثمر في المشروع الذي يعتمد على تكنولوجيا الفضاء المتقدمة وأكثر كثافة لرأس المال ويكون مستداماً وناجحاً. ويمتاز خط الأنابيب بكونه قليل الارتشاح، ومتانة حركة التربة، وارتفاع درجة حرارة التشغيل والصمود لفترة أطول.

وقال: نتطلع كذلك إلى طرح الشركة للاكتتاب العام في المستقبل القريب، حيث نعتقد أنه في ظل وجود مثل هذه الأصول والخدمات والقدرات الفريدة، فإن يوتيكو ستكون أول شركة خدمات متكاملة في الشرق الأوسط، إلى جانب كونها شركة إماراتية سيتم تداول أسهمها في السوق المالي. وتم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال لتقود العملية من خلال دراسة متوفرة حالياً.