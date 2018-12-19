الإمارات تسجل نمواً في مؤشر المشاريع حتى نهاية نوفمبر

المصدر: دبي - أشرف رفيق

سجلت الإمارات ارتفاعاً في مؤشر مشاريع منطقة الخليج حتى نهاية شهر نوفمبر بنسبة 2.3%، حسب أرقام وإحصاءات مجلة ميد.

وقد ساهمت سبعة مشاريع جديدة في الإمارات بقيمة 570 مليون دولار في الفترة المذكورة في رفع مؤشر المشاريع في الدولة بنسبة 2.3%.

وشملت تلك المشاريع توسعات سوق الذهب في ديرة وأجنحة جولف التي تطورها شركة إعمار العقارية ومشروع فندق جزيرة المرجان الذي تطوره شركة ماجنا.

وفي منطقة الخليج، باستثناء المملكة العربية السعودية والكويت ارتفع مؤشر المشاريع حتى نهاية الشهر الماضي. وسجلت البحرين أعلى ارتفاع بلغت نسبته 7.7% حتى نهاية نوفمبر.