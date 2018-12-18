«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز العلاقات مع تشيلي

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبل عبدالله القبيسي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مبنى الغرفة، رئيسة قسم الشرق الأوسط للشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية التشيلية،كونستانزا اليجريا، وشهد اللقاء سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية.

وأثنى القبيسي على الدور الكبير الذي يقوم به سفير جمهورية تشيلي لدى الإمارات في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتشيلي في المجالات كافة. ودعت كونستانزا اليجريا الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في الإمارات للمشاركة في منتدى الاستثمار «تشيلي /‏‏‏‏ أميركا اللاتينية» والمقرر عقده في 24 أبريل 2019.