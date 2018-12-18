1.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.8 مليار درهم كان أبرزها رهون بقيمة 1.4 مليار درهم من خلال 63 إجراء.

وتم تسجيل 172 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 200 مليون درهم و144 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 200 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 73 مليون درهم بمنطقة منخول. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

وسجلت الرهون 1.4 مليار درهم منها 30 رهن أراض بقيمة 1.35 مليار درهم و33 رهن فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 425 مليون درهم ورهن في منطقة النهدة الأولى بقيمة 322 مليون درهم.