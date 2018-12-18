غرفة الشارقة تبحث تطوير التعاون الاقتصادي مع السويد

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة السويد لدى الدولة سُبل تنمية وتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين، ومدى إمكانية الاستفادة من الخبرات السويدية العريقة في مجال الابتكار لدعم رواد الأعمال بالشارقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر غرفة الشارقة مؤخراً، بين وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهينريك لاندرهولم سفير السويد لدى الإمارات، بحضور محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، ومسعود بيوكي الملحق التجاري في السفارة السويدية.

وناقش اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين، التي من شأنها أن تُسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والسويد إلى مراحل أكثر تقدماً. كما اتفق الجانبان على وضع آلية عمل لتعزيز التعاون والشراكة لترجمة الرؤى المشتركة.

وتُعد الإمارات شريكاً اقتصادياً مهماً للسويد بالمنطقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 4 مليارات درهم خلال 2016. ووقّع البلدان مذكرتي تفاهم في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعاون وتبادل الخبرات .