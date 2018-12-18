«تنظيم الاتصالات» تبحث التعاون مع النيابة العامة برأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مقرها في دبي وفداً من دائرة النيابة العامة برأس الخيمة، واطلع الوفد خلال زيارته مبنى الهيئة على أفضل أساليب وطرق تحسين وتبسيط العمليات التشغيلية، وكيفية إعادة هندسة العمليات للمخاطر التشغيلية، كما تعرف إلى أساليب تحسين الأداء

وقال حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «نرحب بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ولدينا ثقة عالية بأن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع تعزيز التنسيق والتعاون، عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتجسيداً لروح الفريق الواحد من أجل تحقيق رؤية الإمارات 2021».

وقال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة: «الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون المشترك بين الدائرة والجهات الحكومية وتبادل الخبرات والمعارف المؤسسية مع تلك الجهات والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة والتجارب الناجحة في منظومة العمل الحكومي».