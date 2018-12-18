«دبي الجنوب» تكرّم حملة «السلامة في الأماكن المرتفعة»

المصدر: دبي- البيان

أشادت «دبي الجنوب» بجهود شركات البناء والمقاولات العاملة لديها الرامية إلى تعزيز الصحة والسلامة، من خلال مشاركتهم في حملة «السلامة في الأماكن المرتفعة».

وتمّ تكريم الشركات المشاركة في الحملة في حفل أقيم في المقر الرئيس لـ«دبي الجنوب».

وتشير الدراسات إلى أن 49% من الوفيات في مواقع البناء يعود سببها الرئيس إلى الوقوع من الأماكن المرتفعة بسبب عدم الالتزام بمعايير السلامة العامّة.

وحضر حفل التكريم خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي، لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب»، والدكتور ويم راث، رئيس قسم الصحة والسلامة العامّة والبيئة في دبي الجنوب، وعلي عبدالله، نائب رئيس الشؤون التنظيمية، ومحسن أحمد المدير التنفيذي في المنطقة اللوجستية، الذين كرّموا عدداً من الشركات العاملة في «دبي الجنوب».