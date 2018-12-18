التنمية السياحية بعجمان تطلق جوائز «مدامة»

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان جائزة عجمان للسياحة المستدامة «جوائز مدامة» التي تستهدف تعزيز مبدأ التنمية المستدامة للإمارة.

وتتألف الجائزة من 9 فئات تستهدف القطاع السياحي والمؤسسات الحكومية والأفراد والموردين ورواد الأعمال وغيرها من الشرائح التي تولي اهتماما خاصاً بالبيئة والاستدامة في عجمان أو أي من الإمارات الأخرى. وتم وضع المعايير بناء على أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة من حيث ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والموارد، والإسهام بشكل فعّال في الارتقاء بالوعي المهني والمجتمعي تجاه البيئة.

وقال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: تحظى الاستدامة في القطاع السياحي باهتمام خاص من حكومة عجمان حيث تعد أحد المحاور الرئيسية في رؤية عجمان 2021، لذلك من الضروري اعتماد تطبيق معايير الاستدامة لترشيد استهلاك مواردنا الطبيعية وحث الشركاء على اعتمادها لتصبح جزءاً لا يتجزأ من أعمالهم اليومية

كانت الدائرة دعت مؤخراً جميع المنشآت الفندقية في الإمارة إلى جلسات تفاعلية وابتكارية حضرتها المنشآت الفندقية كافة لدراسة التحديات والفرص والمتطلبات بهدف وضع رؤية واضحة. وقام ممثلو المنشآت بزرع نباتات مثمرة في ساحة مقر دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وتتألف الجائزة من 9 فئات تشمل كل الشركات والفنادق والمنتجعات والدوائر التي تُعنى بالقطاع السياحي في دولة الإمارات، وهي: فئات «الفندق والمنتجع الأخضر» و«الشقق الفندقية الخضراء»، و«التكامل الأخضر»، و«المستقبل الأخضر»، و«سلسلة التوريد الخضراء»، و«المؤسسة الأكثر التزاماً بالمعايير البيئية» و«المنشآت المحدثة الخضراء»، وفئة «الشخصية الخضراء» و«المبادرة الحكومية الخضراء».

وسيتم فتح باب التسجيل اعتباراً من 2 يناير 2019 عبر الموقع الإلكتروني.modama.ae الذي يضم كل المعايير وشروط المشاركة وغيرها من المعلومات المهمة ذات الصلة، إضافة إلى بريد إلكتروني للرد على أي استفسارات قد يطرحها المشاركون.