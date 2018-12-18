طيران الإمارات تشغل A380 إلى غلاسكو اعتباراً من 16 أبريل

المصدر: دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات أنها ستشغل طائرة A380 لخدمة رحلاتها اليومية إلى غلاسكو اعتباراً من 16 أبريل 2019، وستصبح هذه المرة الأولى التي تعمل فيها هذه الطائرة العملاقة على رحلات منتظمة إلى اسكتلندا.

وستعمل طائرة A380 ذات السعة الأكبر على خط دبي- غلاسكو، الذي تخدمه طيران الإمارات حالياً برحلتين يومياً بطائرات بوينغ 777 بمعدل رحلتين يومياً، وذلك في الفترة من 16 أبريل وحتى 31 مايو 2019. وستغلق مطارات دبي خلال هذه الفترة المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي لإجراء الصيانة والتحديث.

وتقتضي عمليات المدرج الواحد من شركات الخطوط الجوية تخفيض وتعديل جداول رحلاتها. وسيحد استخدام طائرة الإمارات A380 من الآثار المترتبة على تخفيض السعة المقعدية بين دبي وغلاسكو خلال هذه الفترة.

وستغادر رحلة طيران الإمارات من مطار دبي بطائرة A380 في الساعة 2:50 بعد الظهر، وتصل إلى غلاسكو الساعة 7:45 مساءً. أما رحلة العودة فتقلع من مطار غلاسكو الساعة 9:30 ليلاً لتصل إلى مطار دبي الساعة 7:55 صباح اليوم التالي.

واعتباراً من 1 يونيو وحتى 30 سبتمبر، ستستأنف طيران الإمارات العمل برحلتين يومياً بين دبي وغلاسكو، حيث ستخدم الرحلة اليومية الأولى بطائرة A380 والثانية بطائرة بوينغ 777، ما سيرفع السعة المقعدية خلال تلك الفترة لتلبية الطلب الموسمي الكبير صيفاً. وسوف تعود الخدمة بعد ذلك برحلتين يومياً بطائرات البوينغ 777.

وتسير طيران الإمارات أيضاً خدمة يومية أطلقتها في 1 أكتوبر الماضي بين دبي والعاصمة الاسكتلندية إدنبرة بطائرات بوينغ 777.

وستكون طائرة الإمارات A380 التي ستعمل على خط دبي- غلاسكو بتقسيم الدرجات الثلاث، وتوفر 489 مقعداً: 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و399 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

وسوف يتمكن المسافرون بين دبي وغلاسكو خلال الفترة المحددة من تجربة طائرة A380 عند سفرهم إلى دبي أو عبرها إلى مجموعة واسعة من الوجهات السياحية والتجارية ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية التي تخدمها طيران الإمارات بهذا الطراز من الطائرات.

وكانت طيران الإمارات شغلت طائرة A380 لأول مرة إلى غلاسكو ولمرة واحدة في أبريل 2014، عندما احتفلت بمرور 10 سنوات على بدء خدمتها الناجحة إلى المدينة.

ويصادف 2018 أيضاً العام العاشر على دخول طائرات A380 الخدمة ضمن أسطول طيران الإمارات، الذي يضم حالياً 108 طائرات من هذا الطراز، وهناك طلبية مؤكدة لشراء 54 طائرة إضافية من الطراز ذاته، حيث تعد الناقلة أكبر مشغل في العالم لهذه الطائرات ذات الطابقين.