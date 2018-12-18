سهيل المزروعي: سوق النفط تشهد تصحيحاً

المصدر: دبي ـ رويترز

قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة للصحفيين في دبي أمس إن سوق النفط العالمية تشهد «تصحيحاً».

وأضاف أنه يتوقع أن يخفض «الجميع» إمدادات النفط بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي في فيينا بين أوبك ومُصدرين من خارج المنظمة الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير.

وفي موسكو قال مصدر بصناعة النفط مطلع على البيانات إن إنتاج الخام الروسي سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 11.42 مليون برميل يومياً منذ بداية ديسمبر.

ويتجاوز ذلك المتوسط الشهري القياسي السابق 11.41 مليون برميل يومياً المسجل في أكتوبر وهو خط الأساس للاتفاق الجديد بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وكبار منتجي النفط الآخرين لخفض الإنتاج.