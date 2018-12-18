«طيران الإمارات» تتصدر ناقلات المنطقة في حجم الأسطول

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قالت مجلة افياشن ويك إن شركات الطيران في الإمارات تتصدر ناقلات المنطقة في حجم الأساطيل، وفي مقدمتها شركة «طيران الإمارات» بحجم أسطول يبلغ 244 طائرة.

وأضافت مجلة اخبار الطيران العالمية أن شركة «طيران الإمارات» تملك 140 طائرة بوينغ 777 و 101 طائرة ايرباص ايه 380، وطائرة من طراز ايه 319. وطلبت الشركة شراء أكثر من 200 طائرة، منها طائرات بوينغ 777 وطائرات ايرباص، ومن المتوقع أن تبدأ تسلمها عام 2022.

ثم تأتي شركة «الاتحاد للطيران»، وتملك 122 طائرة من طرازات مختلفة تشمل ايه 320 و ايه 330 و ايه 340 و ايه 380، فضلاً عن بوينغ 777. وبعدها تأتي شركة «فلاي دبي»، التي تملك 61 طائرة، تشمل طائرات بوينغ 737- 800 وماكس.