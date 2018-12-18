«لو باريزيان»: دبي أفضل وجهة للباريسيين

المصدر: دبي - البيان

تصدرت دبي قائمة أفضل وجهات السفر بالطائرة وأقلها سعراً لدى سكان العاصمة الفرنسية باريس وأكثرها جاذبية لهم، وفقاً لتقرير نشرته أمس صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية اليومية.

وأفادت «لو باريزيان» في تقريرها أن هذه النتائج من واقع إحصائيات رسمية صدرت أخيراً عن شركة «ليليغو»، وهي شركة عالمية متخصصة في خدمات حجز الرحلات الجوية والغرف الفندقية، ويقع مقرها الرئيسي في المجر.

واستندت «ليليغو» في إحصائياتها إلى معيارين أساسيين، وهما رخص أسعار الرحلات الجوية من باريس إلى مختلف الوجهات العالمية، ومدى انتظام هذه الرحلات في مواعيدها واستمرارية تشغيلها.

وثمة عوامل أخرى اعتمدت عليها «ليليغو»، منها مستوى الخدمات المتوافرة للمسافرين أثناء الرحلات الجوية.