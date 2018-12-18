الإمارات والصين توقعان خطة عمل المشغل الاقتصادي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

وقعت الإمارات والصين خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز التبادل التجاري والتعاون الجمركي بين البلدين من خلال التنفيذ الفعال والسريع لمتطلبات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

وتم التوقيع على خطة العمل خلال اجتماع مجموعة العمل الأولى بشأن الاعتراف والتعاون المتبادل الخاص ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أثناء الزيارة التي قام بها وفد جمركي إماراتي مؤخراً إلى الصين برئاسة سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك. وضم الوفد في عضويته إيمان بدر السويدي مدير إدارة البيانات الجمركية، وهدى عدي الوادي ضابط أول اعتماد العملاء بجمارك دبي، إضافة إلى عنود محمد آل علي رئيس قسم وحدة المشغل الاقتصادي بالهيئة.

وقال علي النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة إن الخطة خطوة هامة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية الثنائية بين الإمارات والصين، مؤكداً حرص الإدارات الجمركية في البلدين على تعزيز التجارة البينية وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية وإزالة معوقات التبادل التجاري.

وقال: حلت الصين في المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين للإمارات خلال السنوات الماضية، حيث بلغ الإجمالي العام للتجارة غير النفطية (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية) للإمارات مع الصين 974 مليار درهم خلال الفترة من بداية عام 2013 وحتى نهاية النصف الأول من 2018.