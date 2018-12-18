«دبي للسيليكون» تستضيف ورش عمل تقنية لروّاد الأعمال الإماراتيين

المصدر: دبي - البيان

نظّمت سلطة واحة دبي للسيليكون يوماً تدريبياً تنافسياً للفرق المشاركة في ورش عمل التكنولوجيا لروّاد الأعمال من مواطني ومواطنات الدولة لتمكينهم من عرض أفكارهم المبتكرة أمام لجنة من الخبراء.

وفازت عائشة الحمراني صاحبة مشروع «منورة» الذي يتضمن أفكاراً سبّاقة ومبتكرة في مضمونها ومفهومها، بمساحة مكتبية متكاملة لتأسيس شركتها الناشئة في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك) المملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون.

والذي يعد أكبر حاضنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال العاملين في الحقل التكنولوجي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حصول الفريق صاحب المشروع على جميع المستلزمات الخاصة بعمليات التأسيس.

وخصصت ورش العمل التكنولوجية لمواطني ومواطنات الدولة، ونظمت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي ومؤسسة الإمارات، 2018، للطلبة والمهنيين ورواد الأعمال والأفراد المهتمين بالشأن التكنولوجي. واشتمل البرنامج التدريبي للورش على جلسات استضافت كبار خبراء الصناعة والمدربين المعتمدين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا.

وتناولت ورش العمل عدداً من الموضوعات المهمة والحيوية لرواد الأعمال؛ منها القواعد الرئيسة لتأسيس مشروع تقني، والحلول المبتكرة لتطوير المنتجات، وآليات الارتقاء بالعلاقات مع المتعاملين، ووضع القواعد الرئيسة للتسويق، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق ببناء الفرق وأفضل الطرق للقيادة، والطرق المثلى لتوفير التمويل وتحقيق العوائد المجزية.