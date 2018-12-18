116 % نمو التجارة بين رأس الخيمة واليابان من 2015 إلى 2017

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

كشفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عن ارتفاع حجم التجارة الخارجية بين إمارة رأس الخيمة واليابان من 2015 ــ 2017 بنسبة 116% .

حيث ارتفعت من 188 مليون درهم إلى 419 مليون درهم. جاء ذلك خلال ملتقى عقدته مؤخراً غرفة رأس الخيمة مع وفد ياباني برئاسة هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» يضم 29 شركة يابانية متخصصة في قطاعات الصناعة التحويلية والتعليم والأغذية والمشروبات والترفيه والأتمتة والتكنولوجيا الخضراء.

وبحضور 60 من ممثلي مجتمع أعمال رأس الخيمة وعدد من مسؤولي المؤسسات والدوائر المحلية بالإمارة. وأكدت إيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، مواصلة الجهود الرامية لتعزيز مجالات التعاون بين رأس الخيمة واليابان، من خلال تعزيز سبل الارتقاء بالتجارة البينية، وتعزيز عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامجها، وبحث آليات تعزيز التبادل التجاري والاستثماري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات.

330 شركة يابانية

وقال ماسامي أندو، مدير هيئة التجارة الخارجية اليابانية بدبي وشمالي إفريقيا والشرق الأوسط، إن عدد الشركات اليابانية العاملة في الإمارات يفوق 330 شركة، كما ارتفعت التجارة البينية خلال النصف الأول من العام الجاري بين الإمارات واليابان بنسبة 16%، وارتفعت الصادرات اليابانية للدولة بنسبة 7.7% فيما زادت واردات اليابان من الدولة بنسبة 19.3%، ، معرباً عن اهتمامه بالفرص المتاحة في رأس الخيمة كوجهة أخرى في الإمارات للمستثمرين اليابانيين.