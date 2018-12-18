«بزنس انسايدر»: دبي نموذج في التعامل مع التغير المناخي

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر موقع «بزنس انسايدر» الشبكي البريطاني، أن دبي قدمت نموذجاً مثالياً في التعامل مع مشكلة التغير المناخي، ذلك أنها تحتوي على عدد هائل من الأماكن المغلقة التي تخضع حرارة الجو بداخلها لتحكم كامل، بحيث يمكن قضاء يوم بأكمله بداخلها، من دون الحاجة إلى الخروج.

ونشر الموقع أمس تقريراً عن النموذج الذي قدمته دبي للعالم في كيفية احتواء مشكلة حرارة الجو. وأوضح التقرير أن من أهم الأماكن المغلقة في دبي وأكثرها انتشاراً مراكز التسوق، والتي يبلغ عددها الآن 65 مركزاً. وأضاف التقرير أن مراكز التسوق في دبي لم تعد مجرد وجهات للتسوق والترفيه، وإنما باتت مجتمعات متكاملة تمنح من يدخلها تجربة اجتماعية رائعة في التواصل الإنساني وأشبه بمدن مصغرة.