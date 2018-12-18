انتقاد أميركي لجيبوتي بشأن «دوراليه»

المصدر: دبي ـــ البيان

رحّبت موانئ دبي العالمية ببيان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الذي كشف فيه أمام مؤسسة «هيريتج للدراسات» مؤخراً، عن استراتيجية الإدارة الأميركية بشأن القارة الأفريقية، ووجّه من خلاله انتقاداً لتصرفات حكومة جيبوتي في وقت سابق من العام الجاري عندما استولت بشكل غير مشروع على محطة دوراليه للحاويات.

وقال بيان للشركة إن جيبوتي تواصل انتهاك قوانين الأعمال الدولية وتجاهل قرارات محكمة لندن، التي جاءت في مصلحة الشركة وأكدت عدم قانونية استيلاء الحكومة على المحطة. وقال متحدث باسم الشركة: «نحن في غاية الامتنان لدعم الرئيس الأميركي وإدارته، ونؤكد مواصلة اللجوء إلى كل الموارد المتاحة للتوصل إلى حل لهذا النزاع الذي لا داعي له».