«اتصالات» تتوقع تأثيراً محدوداً لتسوية «موبايلي» على بياناتها المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

توقّعت مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) تأثيراً محدوداً على بياناتها المالية جراء تسوية «موبايلي» السعودية لنزاعات قديمة حتى نهاية العام الماضي.

وذكرت «اتصالات»، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن مخصصات «موبايلي»، التي تمتلك فيها حصة 27.99%، ستستوعب الأثر الأكبر لعام 2018، متوقعة أن تتأثر أرباح المجموعة سلباً في السنوات القليلة المقبلة نتيجة للآلية الجديدة لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل المالي الخاص بالتراخيص في السعودية بقيمة من 125 و175 مليون درهم في السنة.

كانت «موبايلي» أعلنت أول من أمس عن التوصل إلى اتفاق مع جهات حكومية لتسوية جميع الخلافات السابقة حتى نهاية ديسمبر 2017.