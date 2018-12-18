«دبي لصناعات الطيران» تبيع 18 طائرة

المصدر: دبي ـــ البيان

أبرمت «دبي لصناعات الطيران» اتفاقية بيع نهائية لبيع محفظة تضم 18 طائرة متوسطة العمر لمستثمرين مؤسسيين، علماً أن الطائرات الـ 18 ضمن المحفظة مؤجرة لـ 15 شركة طيران في 13 بلداً ويبلغ متوسط العمر المتوقع لها نحو 9 سنوات بمتوسط مدة إيجار متبقية تبلغ 4.5 سنوات.

وأوضح بيان للشركة أن المحفظة تتكون من 69% من الطائرات ذات الجسم الضيق من الجيل الحالي، و24% من الطائرات ذات الجسم العريض، و7% من طائرات ATR72-600. وسوف تتولى «دبي لصناعات الطيران» مهمة إدارة محفظة الطائرات. وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة: «إن الصفقة تجعلنا أقرب إلى امتلاك أصول طائرات مدارة بقيمة خمسة مليارات دولار».