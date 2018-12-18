..و«فوربس»: الإمارة من أبرز المدن المستقبلية في العالم

المصدر: دبي - البيان

وصفت مجلة «فوربس» الأميركية دولة الإمارات بأنها أمة شابة، ذلك أن أعمار 34% من مواطنيها تقل عن 25 عاماً.

ونشرت المجلة أمس تقريراً عن تبني التقنيات الذكية في دولة الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة. وتطرقت «فوربس» في تقريرها إلى دبي، فذكرت أنها لم تكتفِ بكونها واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً «ينمو اقتصادها بمعدل لا يقل عن 3.7% سنوياً»، ورابع مدن العالم من حيث عدد الزوار الدوليين الذين تستقبلهم «وفقاً لمؤشر الوجهات العالمية لعام 2018 الصادر عن «ماستر كارد»» فحسب، وإنما هي أيضاً واحدة من أبرز المدن المستقبلية في العالم ومن أكثرها استعداداً للمستقبل.

واستعرض التقرير بعض تجارب دبي في استشراف المستقبل، ومنها تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة التي أجرتها دبي بنجاح منذ بضعة أشهر، وأيضاً تجربة التاكسي الطائر.