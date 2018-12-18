«فوربس الشرق الأوسط» تُعلن تصنيفاً بأقوى الشركات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت فوربس الشرق الأوسط للمرة الأولى عن تصنيف للشركات في الإمارات، وذلك في حفل بدبي أبرزت من خلاله أقوى الشركات التي أسهمت بدور كبير في ازدهار بيئة الأعمال بالدولة لتكون على ما هي عليه اليوم. وتم إصدار قائمتين، تضم الأولى أقوى 50 شركة مدرجة في سوقي المال الرئيسيين بالإمارات، بينما الثانية أكثر 50 شركة إماراتية خاصة تأثيراً في المنطقة.

وتصدّر «بنك أبوظبي الأول» قائمة الشركات المدرجة، تليه في القائمة مجموعة اتصالات، وبنك الإمارات دبي الوطني ثم بنك أبوظبي التجاري، فيما جاء في المركز الخامس إعمار العقارية، واحتلت موانئ دبي العالمية المرتبة السادسة، تلاها بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المشرق، فبنك الاتحاد الوطني. وتصدرت قائمة أقوى 50 شركة خاصة في الإمارات، مجموعة ماجد الفطيم، تلتها مجموعة الغرير، فمجموعة الفطيم، ثم مجموعة لولو العالمية ومجموعة لاند مارك.

وبالنسبة لأقوى 50 شركة مدرجة بحثت فوربس الشرق الأوسط في بيانات الشركات المدرجة ببورصتي دبي وأبوظبي كافة، واستبعدت الشركات مزدوجة القيد، وتلك المقيدة بالأساس في بورصات عربية أخرى، كما استبعدت الشركات التي تقع مقارها الأساسية خارج الإمارات. وتم ترتيب الشركات بناء على 4 معايير:

إجمالي الأصول، صافي الأرباح، رأس المال السوقي، الإيرادات، وذلك بأوزان متساوية لكل معيار منها. أما بالنسبة لأقوى 50 شركة خاصة في الإمارات فقد اعتمدت على المعلومات المُعلنة من خلال قنوات رسمية، بينها المواقع الإلكترونية للشركات.