«نخيل مولز» تطلق بطاقة الهدايا الجديدة

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت شركة نخيل مولز «بطاقة الهدايا» الجديدة التي تتيح تجارب حافلة في أكثر من 1,000 متجر ومطعم ومنفذ ترفيهي في دبي.

تستخدم بطاقة الهدايا المسبقة الدفع في عدّة وجهات بنخلة جميرا تشمل ذي بوينت وجولدن مايل جاليريا وكلوب فيستا ماري وبالم فيوز ونادي شاطئ أزور، علاوة على ابن بطوطة مول وسوق التنين ونادي جبل علي الترفيهي ومراكز التجزئة في المجمعات السكنية التابعة لشركة نخيل.

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لنخيل مولز: تتوفر البطاقة بمكاتب خدمة العملاء في ابن بطوطة مول وذي بوينت وسوق التنين. ويمكن تعبئة البطاقة بمبلغ يبدأ من 50 درهماً حتى 37,500 درهم مقابل رسوم لا تتعدى 15 درهماً. وتستخدم البطاقة شبكة ماستر كارد ويتم قبولها كبطاقة خصم عند تقديمها بالمتاجر المشاركة.