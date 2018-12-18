«ايكونوميك تايمز»: الإمارات تحقق تقدماً كبيراً في التحول الرقمي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قالت صحيفة ايكونوميك تايمز إن الإمارات سجلت تقدماً كبيراً في التحول الرقمي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأضافت الصحيفة الهندية إنه من المتوقع أن تعزز الإمارات مكانتها في الاقتصاد الرقمي خلال العامين المقبلين، بدعم من عوامل تشمل تطوير التجارة الإلكترونية وتحسين البنية التحتية لتقنية المعلومات واستخدام الهواتف الذكية على نطاق واسع وانتشار أنظمة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الدعم الحكومي القوي للتحول الرقمي، حيث تعطي الحكومة الأولوية لهذا القطاع.

وتوقع التقرير أن تصل قيمة التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 100 مليار درهم بحلول عام 2020، أو ضعف ما كانت عليه عام 2016. وسيكون نصيب الإمارات 40% من التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط عام 2020.