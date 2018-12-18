%85 من المقيمين مسيطرون على أوضاعهم المالية

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد استطلاع للرأي أجرته شركة «يوجوف» البريطانية لأبحاث السوق أن أكثر من نصف المقيمين بالإمارات يشعرون بالرضا عن أوضاعهم المالية وأن 85% مسيطرون على أوضاعهم المالية.

وأجرت «يوجوف» استطلاعها على عينة من المقيمين بالدولة يبلغ قوامها 1098 شخصاً، وذلك خلال الفترة من الـ 26 من نوفمبر وحتى الـ 4 من ديسمبر الجاري. وأظهر الاستطلاع أن 81% يعتبرون أنفسهم مَهرة في إعداد الميزانيات الشهرية.

فيما أكد 87% أنهم يرصدون إنفاقهم بصفة منتظمة. وأفاد 75% بأنهم يسددون فواتيرهم في مواعيدها من دون تأخير، فيما يسدد 73% منهم فواتيرهم سلفاً، ويتبنى 57% منهم خططاً مالية استعداداً للمستقبل، ويتجنب 56% منهم استخدام بطاقات الائتمان إلا في الحالات الضرورية.