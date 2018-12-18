«أصداء بي سي دبليو» تحصد 30 جائزة دولية في 2018

المصدر: دبي - البيان

واصلت شركة «أصداء بي سي دبليو»، للعلاقات العامة تسليط الضوء على ما يشهده قطاع العلاقات العامة في المنطقة من ازدهار متزايد.

وقدرته على المنافسة على الساحة الإقليمية بفوزها بأكثر من 30 جائزة عالمية مرموقة خلال عام 2018 فقط. وتتضمن قائمة أبرز الحملات الحائزة على الجوائز: حملة فورد في المملكة العربية السعودية التي حملت عنوان «وراء كل مقود عظيم امرأة»، وحصدت فورد الشرق الأوسط و«أصداء بي سي دبليو» بفضلها أول جائزة «سيبر» ذهبية خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في واشنطن.

وفازت الشركة أيضاً بجائزة «أفضل شركة استشارات لأسواق متعددة للعام» في حفل توزيع «جوائز المعايير الذهبية 2018» في هونغ كونغ، إضافة إلى «جائزة المعيار الذهبي» لاتصالات التواصل الاجتماعي عن حملة «وراء كل مقود عظيم امرأة».

وفاز «استطلاع رأي الشباب العربي» بجائزة ذهبية عن فئة «أفضل حملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام»، إلى جانب جائزة «سيبر» عن فئة «الريادة الفكرية في العلاقات العامة» للعام الثالث على التوالي، في حين حلّت حملة «وراء كل مقود عظيم امرأة» في المرتبة الأولى عن فئة قطاع السيارات التي شهدت منافسة حامية ضمن جوائز «سيبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا».

وواصلت «أصداء بي سي دبليو» حصد مزيد من الجوائز المرموقة في حفل توزيع «جوائز الأعمال الدولية 2018» المعروفة أيضاً باسم جوائز «ستيفي»، خاطفة 28 جائزة خلال الحفل الذي أقيم في لندن، بما فيها جائزة «شركة العام للعلاقات العامة في الشرق الأوسط وأفريقيا» وجائزة «جراند ستيفي» الخاصة بوصفها «شركة العلاقات العامة الأكثر تكريماً» على مستوى العالم.

وقال سونيل جون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أصداء بي سي دبليو» ورئيس «بي سي دبليو» بمنطقة الشرق الأوسط: خاضت أصداء بي سي دبليو عاماً حافلاً بالإنجازات والنجاحات وحصدت خلاله قائمة طويلة من الجوائز العالمية المرموقة، وفي الشرق الأوسط، فازت الشركة بـ3 جوائز من «جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة».