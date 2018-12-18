«مبادلة للبترول» تفوز بامتياز غاز بحري في تايلاند

المصدر: دبي- أشرف رفيق

فازت شركة مبادلة للبترول بالتحالف مع شركة محلية بامتياز غاز في تايلاند، كانت الشركتان تقدمتا للحصول عليه في مناقصة. ونقلت مجلة «ميد» عن مصادر، أن الحكومة التايلاندية وافقت على منح شركة مبادلة للبترول، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، والشركة العامة للتنقيب والإنتاج المملوكة للحكومة التايلاندية امتيازاً للغاز البحري في تايلاند.

وكانت مجلة «ميد» ذكرت في نوفمبر أن تحالف شركة مبادلة والشركة التايلاندية من المتوقع أن يفوز بامتياز ايراوان للغاز في خليج تايلاند. وتفوق تحالف مبادلة والشركة التايلاندية على عرض منافس من شركة شيفرون الأميركية التي تدير حالياً امتياز ايراوان بالتحالف مع شركة ميتسوي اليابانية للتنقيب عن النفط، وفازت الشركتان بالامتياز، حسب ما ذكرته تقارير محلية تايلاندية.