«أدنوك البحرية» تكون فريق مستشارين لإدارة المشاريع

المصدر: دبي-أشرف رفيق

كونت شركة أدنوك البحرية، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» فريقاً من المستشارين لتوفير الاستشارات حول مختلف المشاريع، وسيدير الفريق مشاريع أبار النفط البحرية وأعمال الهندسة والمشتريات والبناء التي يجري تنفيذها في هذه المشاريع، وفق ما نقلته مجلة ميد عن مصادر.

وتشمل الشركات التي ساهمت في تكوين الفريق المذكور مجموعة وود ومجموعة بنسبين وشركة موت البريطانية، واس ان سي لا فالين الكندية.

ويغطي فريق الاستشارات للمشاريع إدارة 15 مشروعاً في أبوظبي. ويغطي البرنامج المشاريع التي تزيد عقودها على 300 مليون دولار، مثل مشروع حقل باب المتكامل ومشروع حقل بوحصا المتكامل وحقول باب الجنوبية الشرقية والرميثة وشنايل.

ونقلت مجلة ميد عن مصدر أن مجموعة بنبين حصلت على أكبر نسبة من صفقات توفير الاستشارات لإدارة المشاريع، حيث تجاوزت حصتها 70 مليون دولار، وأكدت الشركة قيمة العقد في بيان لها. من جانبها، أكدت شركة وود فوزها بثلاثة عقود قيمتها 53 مليون دولار.