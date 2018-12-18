«دناتا» توسع عملياتها وفريق عملها في جمهورية التشيك

المصدر: دبي- البيان

وسّعت «دناتا»، التي تعد إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم، نطاق عملياتها وإنتاجها في جمهورية التشيك لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها المتميزة في مجالي تموين الطائرات والتجزئة.

وتقدم الشركة هذه الخدمات حالياً إلى 18 ناقلة جوية في مطار فاتسلاف هافيل الدولي في براغ.

وساهمت شراكة «دناتا» الأخيرة مع أميركان إيرلاينز وزيادة عدد رحلات عملائها، كطيران الإمارات وإير كندا، في نموها المطرد. وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2018، قام فريق عمل «دناتا» بتحضير أكثر من 5 ملايين وجبة لخدمة 35 ألف رحلة من براغ، بنمو نسبته 15% في عام واحد. كما وظفت الشركة، لدعم هذا النمو، 25 مواطناً تشيكياً إضافياً، خلال الـ12 شهراً الماضية، ليصل عدد موظفيها في هذه الدولة إلى 300.

وقال فرانتيسك سير، الرئيس التنفيذي لشركة دناتا للتموين في التشيك: شهدت عملياتنا في عام 2018 نجاحاً كبيراً، وحققنا العديد من الإنجازات. ويسرنا أن نوسع عملياتنا وفريق عملنا لتلبية الطلب المتزايد على خدماتنا، مع التركيز دائماً على السلامة والجودة، ونحن مستمرون في تقديم أفضل المنتجات لعملائنا الذين يبلغ عددهم 18 ناقلة جوية".

وتستخدم «دناتا» أحدث المبتكرات التكنولوجية، وتعمل بشكل وثيق مع عملائها من الناقلات الجوية لوضع قوائم طعام وتطوير منتجات تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلبات عملائهم. فقد طوّرت الدفع الآلي في الأجواء لتسهيل تجربة السفر على الركاب والطاقم. وأطلقت الشركة مؤخراً نظام الدفع الآلي في مطار براغ للأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد، والتي تستخدمها الآن 3 ناقلات جوية كبرى. وتدير «دناتا»، 62 منشأة تموين في 11 دولة وتنتج أكثر من 320 ألف وجبة يومياً.