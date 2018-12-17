دائرة الطاقة شريكاً رئيسياً لأسبوع أبوظبي للاستدامة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي، عن توقيعها مذكرة شراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الجهة المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، حيث ستكون الدائرة الشريك الرئيسي وإحدى العلامات التجارية الراعية لمختلف فعاليات الأسبوع، بما فيها القمة العالمية لطاقة المستقبل WFES. وقال محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «فخورون بمشاركتنا ودعمنا أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، المنصة الرائدة التي تستضيفها إمارة أبوظبي، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من الدور الجوهري لدائرة الطاقة في تنظيم الموارد، وتوحيد جهود القطاع ككل في هذا المجال، بهدف صناعة مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً لهذا القطاع».