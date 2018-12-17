البنك يزوّد فروعه بأجهزة قراءة دعماً لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، أمس عن تزويد فروعه بأجهزة القراءة عالية الوضوح «ترافلر إتش دي» (Traveller HD) المصممة خصيصاً لمساعدة العملاء من ذوي الإعاقات البصرية، وذلك سعياً للارتقاء بالتجربة المصرفية التي يوفرها البنك في فروعه.

وتحت مظلة منصته الشاملة «معاً بلا حدود» #TogetherLimitless التي تهدف إلى تعزيز الدمج المالي لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستكون فروع بنك الإمارات دبي الوطني في دبي فيستيفال سيتي، والحمرية، والقصيص أول الفروع التي سيجري تزويدها بهذه الأجهزة المبتكرة التي توفر للعملاء تجربة قراءة عالية الوضوح.

وجهاز «ترافلر إتش دي» عبارة عن شاشة لتكبير الفيديو تتميز بإمكانية تكبير قابلة للتعديل تصل إلى 30 ضعفاً لحجم النص الأصلي، تتيح للعملاء الذين يعانون من إعاقات بصرية أو غيرها من صعوبات الرؤية الناجمة عن التقدم في العمر، إمكانية قراءة النماذج والشيكات. ويعرض الجهاز الصور بدقة عالية وبمجموعات مختلفة من الألوان المتباينة، في حين توفر الشاشة المائلة أسلوب عرض مريح وتجربة قراءة طبيعية.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «يأتي تمكين أصحاب الهمم من الحصول على أرقى الخدمات المصرفية بمنتهى السهولة في صميم التزامنا بتعزيز دمجهم في القطاع المالي. وقد ساهم استثمارنا القوي في التقنيات الداعمة بدور ملموس في الارتقاء بالتجربة المصرفية لأصحاب الهمم، إضافة إلى تمكينهم من التمتع بالاستقلالية والاعتماد على أنفسهم في أنماط حياتهم المالية اليومية».