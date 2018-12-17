اختتام «ثقة العقاري المصري» في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

اختتم «معرض ثقة العقاري» المصري في مركز إكسبو بالشارقة فعالياته أمس الأحد بمشاركة 23 شركة مصرية، وحضور كل من محمد المغربي القنصل التجاري في السفارة المصرية ود. يونان إدوارد، وزير مفوض، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي في السفارة المصرية وأحمد أبو عجيلة رئيس النادي المصري. وضم المعرض، الذي تنظمه شركة «ثقة» المصرية بالتعاون مع شركة «إيفنت غيت» الإماراتي، مشاريع تجارية وسكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة والإسكندرية، والساحل الشمالي، والصعيد المصري. وقال محمد الدهشوري، الرئيس التنفيذي لشركة «ثقة» للوساطة العقارية: «المعرض فرصة للمصريين المقيمين في الخارج، و للمستثمرين الإماراتيين والخليجيين، والأجانب الذين يرغبون في الاستثمار بجمهورية مصر العربية بالقطاع العقاري.