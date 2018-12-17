«مهارة» شريكاً استراتيجياً في منصة «بلوفو» الذكية للتوظيف

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة بلوفو عن دخول شركة مهارة للموارد البشرية، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لأعمالها، شريكاً استراتيجياً في بلوفو، لدفع عجلة التوسع الإقليمي والعالمي وكذلك تطوير التكنولوجيا المستخدمة في عملية التوظيف الذكي. تعتبر بلوفو منصة توظيف إلكترونية متطورة تتبنى منظومة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الذكية في عملية التوظيف.

وقال يوسف القفاري الرئيس التنفيذي لشركة مهارة: «تعتبر شركة مهارة إحدى أكبر شركات الموارد البشرية العاملة في منطقة الشرق الأوسط، وسيشكل هذا الاستحواذ على حصة استراتيجية في شركة بلوفو حقبة جديدة لشركة مهارة من ناحية دخول قطاع تكنولوجيا الموارد البشرية النّامي.».