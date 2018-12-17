إطلاق صندوق لدعم الابتكار في مصر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر إن البنك يستهدف إطلاق صندوق لدعم الابتكار خلال 2019، برأسمال مليار جنيه (56 مليون دولار).

وأضاف عامر في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في المؤتمر العربي الأول للاقتصاد الرقمي إن الهدف من الصندوق سيكون لمساهمة في رؤوس أموال المشاريع الابتكارية، مشيراً إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من وضع الأسس والآليات اللازمة لتأسيس الصندوق.

ولفت عامر إلى أن البنك المركزي خصص قرابة 20 مليار جنيه لصالح المشروعات متناهية الصغر للتمويل عبر البنوك والجمعيات الأهلية، لافتاً إلى أن البنوك في بلاده ضخت قرابة 16 مليار جنيه (891 مليون دولار) في مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر التي جرى إطلاقها في منتصف عام 2017.

وأضاف عامر: بعد مرور عام ونصف على إطلاق المبادرة أسهمنا في تشغيل 3 ملايين شاب، مبينا أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو تحفيز البنوك على تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات والشركات العاملة في هذا المجال نظراً لقدرتها على الوصول للعملاء.

وأوضح عامر أن «المركزي» يعمل على الدعم والابتكار، مع تأسيس نظام مالي قوي في مصر، كما يعمل على التوسع في التقنيات المالية والرقمية، عبر تأسيس المجلس القومي للمدفوعات، مؤكداً أن مصر نجحت في التغلب على معوقات تبادل المعلومات مع الأسواق العالمية، حيث اتجه البنك المركزي لعمليات تقييم المخاطر، وتأسيس المنهجيات في التعامل مع الأسواق الخارجية.