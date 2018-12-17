تخفيضات كبرى بمراكز ماجد الفطيم 26 ديسمبر ولمدة 3 أيام

المصدر: دبي- البيان

سيكون زوار كل من «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر معيصم» و«سيتي سنتر الشندغة» و«ماي سيتي سنتر البرشاء»، على موعد مع تخفيضات غير مسبوقة تصل إلى 90% على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير لعام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعمان)، مراكز التسوق، ماجد الفطيم العقارية، «تعتبر فعالية التخفيضات الكبرى لمدة 12 ساعة، التي تقام بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من أكثر الفعاليات المتميزة لهذا العام، وتمثل انطلاقة مثيرة لمهرجان دبي للتسوق في نسخته الرابعة والعشرين. ونتوقع استقطاب أعداد قياسية من المقيمين والسياح الإقليميين والدوليين مرة أخرى هذا العام، حيث نوفر لهم فرصة استقبال العام الجديد بسعادة بالغة مع تخفيضات كبرى تمكّنهم من الحصول على العلامات التجارية العالمية ذات الجودة العالية بأسعار معقولة».

وسيجد عشاق الموضة والتسوق أفضل العروض والخصومات لدى مئات الأسماء والعلامات التجارية المشاركة خلال هذه الفعالية، التي ستتواصل من منتصف نهار 26 ديسمبر ولغاية منتصف الليل، والتي ستوفر تخفيضات هائلة تصل إلى 90% على مجموعة واسعة متنوعة من المنتجات ضمن مختلف الفئات بداية من الأزياء والأحذية والأكسسوارات والإلكترونيات والمفروشات، وصولاً إلى المستلزمات المنزلية والبقالة. وستستقبل المراكز المشاركة زوارها لغاية الساعة 1:00 بعد منتصف الليل طوال الأيام الثلاثة للفعالية.

كما ستتوفر المواقف بالمجان للزوار خلال فترة الـ 12 ساعة، وكذلك يمكن للزوار التسوق براحة تامة بالاستفادة من خدمة «تسوقوا براحة» في كل من مول الإمارات وسيتي سنتر مردف، حيث يمكن للمتسوقين تسليم أكياس التسوق في نقاط الاستلام الخاصة بالخدمة داخل المركز واستلامها لاحقاً، أو طلب توصيلها إلى سيارتهم أو مكان إقامتهم. ويتواصل التشويق حتى 2 فبراير في مراكز التسوق وعلى امتداد 39 يوماً من العروض المذهلة، والمرح العائلي، والهدايا المجزية، والترفيه المذهل في دورة مهرجان دبي للتسوق الـ 24.