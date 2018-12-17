معايير عالمية لرفاهية العمال في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- البيان

أشاد إكسبو 2020 دبي بجهود المشاركين في إنجاز الحدث العالمي بتحقيق رفاهية العمال، في أول احتفال لتوزيع جوائز «معاً أفضل» بدبي. وشهد الاحتفال حضور 200 من المتخصصين في مجال الإنشاءات في فندق العنوان مونتغمري، للاحتفال بأفضل الممارسات بين المتعاقدين والمستشارين، الذين يساعدون في إنجاز موقع إكسبو 2020.

وضمت القائمة 125 مرشحاً توزعوا على 12 فئة شملت المبادرات والأفراد والمؤسسات، التي تساعد في رفع سقف معايير الصحة والسلامة في إكسبو 2020 ورفاهية العمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتضمن الحفل جوائز مخصصة لأفضل المتعاقدين والمستشارين لهذا العام، وأفضل المبادرات والممارسات، التي أسهمت في تعزيز وتطوير معايير الصحة والسلامة. كما وُزعت الكؤوس التذكارية على العديد من العاملين في قطاع الإنشاءات شملت العمال والمشرفين ومديري المشاريع، وصولاً إلى الأفراد الذين أسهموا بشكل إيجابي في تعزيز رفاهية العاملين في موقع إكسبو 2020.

وقال توني آيكنهيد، المدير التنفيذي للبنية التحتية والتسليم في إكسبو: في ما يتعلق بالتسليم فإن لدى إكسبو 2020 أربعة أهداف رئيسة تتمثل بالحرص على أن يصل جميع موظفينا إلى منازلهم بسلام بعد انتهاء يوم العمل، والتعامل مع الجميع برقي واحترام، والحفاظ على البيئة وتطوير الحلول المستدامة، والفخر بما نقوم به عبر السعي إلى تعزيز ثقافة التميز وإتقان العمل. وفي هذا السياق، تحتفي جائزة «معاً أفضل» بكل عضو من أسرة إكسبو 2020 يجسد قيم هذا الحدث العظيم، وبكل من يعمل دون كلل أو ملل لتحقيق أهدافه.

ونال ممثلون عن شركات الفطيم وأرابتك ومشروع (إتش.سي.2.إم- ميس) ولاينج أورورك وبارسونز أند تيرنر أند تاونسيند كؤوساً تذكارية خلال الاحتفال، بينما فازت مجموعة النابودة التي مقرها الإمارات العربية المتحدة بالجائزة العامة «معاً أفضل».

وخلال ذروة أعمال الإنشاء، من المتوقع أن يعمل نحو 40 ألف عامل في موقع إكسبو الممتد على مساحة 4.38 كيلو مترات. وتمثل جوائز «معاً أفضل» جزءاً مهماً من استراتيجية إكسبو 2020 المستندة إلى قيم الرعاية والاحترام والكرامة والهادفة لرفع معايير رفاهية جميع العمال المشاركين في إنجاز إكسبو الدولي المقبل، بالتعاون مع الشركاء ومؤسسات الدولة المختلفة.