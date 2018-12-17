إطلاق منصة متطوّعي إكسبو 2020 في محاكم دبي

المصدر: دبي- البيان

استقبلت محاكم دبي المنصة المتنقلة لبرنامج المتطوعين في إكسبو 2020، وذلك ضمن جولة برنامج إكسبو 2020 لحشد أكبر تجمع تطوعي في معارض إكسبو الدولية، بالتعاون مع فريق متطوعي محاكم دبي «نفّـاع»، لتسجيل موظفي محاكم دبي الراغبين بالاشتراك في برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي، وذلك حرصاً من محاكم دبي على المساهمة في التنمية المجتمعية، التي تتطلب تكاتف جهود كافة المؤسسات الحكومية والخاصة للترويج لثقافة التطوع.

وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: «إننا على مشارف استقبال حدث عالمي وفريد من نوعه «إكسبو 2020» في دبي، التي ستستقبل ملايين الزوار من مختلف الدول، ونحن في محاكم دبي نسعى جاهدين إلى ترسيخ العمل التطوعي، باعتباره ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتماسكه، لتعزيز المحبة والسلام في مسيرة البناء التي تتسم بالسعادة والإنجاز وقيم الفريق من منهجٍ قويم يعتمد على خطط مدروسة، وجهود مستمرة غايتها تعزيز الأداء والإنتاجية».

وقالت عبير الحوسني، مديرة برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي: « سعدنا بمبادرة محاكم دبي للتعاون معنا، وتجاوب موظفيها مع فريقنا للتطوع في إكسبو 2020 دبي».