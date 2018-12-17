افتتاح «كارفور ماركت» في مشروع زوايا ووك بالشارقة

المصدر: الشارقة ــ عصام الدين عوض

افتتحت مؤسسة الطنيجي العقارية ومجموعة الفطيم للتجزئة أمس، منفذاً تجارياً للمجموعة «كارفور ماركت» في مشروع «زوايا ووك» في منطقة الشهباء في الشارقة، حيث سيتم افتتاح أكثر من 60% من المحال والمطاعم في المول حتى نهاية العام، وذلك بحسب عبيد الطنيجي مالك مؤسسة الطنيجي للعقارات، الذي أكد أن تكلفة المول الذي هو عبارة عن متجر تجاري متكامل بلغت 150 مليون درهم، وبإجمالي مساحة تزيد على 200 ألف قدم مربعة، وهو يشتمل على العديد من المحلات التجارية والمطاعم تزيد على 99 مطعماً ومحلاً تجارياً، إضافة إلى بحيرة تزيد على 120متراً، كما تم توفير ممشى بين المطاعم التي ستنتشر على كامل مساحة المشروع.

وبين أن المشروع الذي أطلق علية اسم «زوايا ووك»، يرسم ملامح جديدة لمفاهيم التسوق في الشارقة، حيث يعد أول مجمع تجاري مفتوح في الإمارة، يتيح للاستثمار في المحال التجارية برأسمال في متناول الأيدي، مبيناً أنه يشتمل على العديد من فئات المحلات مصنفة حسب الموقع.