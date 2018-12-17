سلطان السويدي: توقع تنامي فرص الاستثمار بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

قال سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، «إن العام 2018 شهد العديد من الإنجازات والمبادرات التي قامت بها الدائرة منذ بداية العام وحتى الآن، وبالشكل الذي يعكس رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، بالوصول للتنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة». وتوقع تواصل فرص النمو الاقتصادي في الإمارة خاصة بما تمتلكه من مقومات وقوانين وقرارات جديدة ومحفزات ومزايا رائدة تسهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي للشارقة. كما توقع تنامي فرص الاستثمار الاقتصادي بالإمارة.

وأضاف بن هده السويدي: «إن الدائرة نجحت في تصميم وتنفيذ عدد من المبادرات والسياسات الاقتصادية، والتي حققت الهدف في الوصول بأريحية للمتعاملين من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى العمل على محور آخر في التواصل بشكل مباشر مع المتعاملين كافة من خلال استخدام البيئة الرقمية والتكنولوجية، حيث بلغت نسبة التحول الرقمي في إجراءات وخدمات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 100%، مع إنجاز نموذجي للربط مع العديد من الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية لتسهيل الإجراءات».

وقال السويدي: «إن اقتصادية الشارقة تخطت بفضل جهود كوكبة من الموظفين المخلصين حدوداً كبيرة لتساهم في انطلاقة جديدة للتنمية الاقتصادية في الشارقة».

وأوضح السويدي، أن الدائرة أصدرت جملة من التقارير الاقتصادية أهمها إنجاز أكثر من 14 ألف رخصة في الربع الثالث من عام 2018، والتعامل مع 1266 شكوى لحماية المستهلك خلال الفترة نفسها من العام الحالي، إضافة إلى إصدارها للتقرير السنوي السابع للعام 2017 ورخص الأعمال وكتيب المنطقة الوسطى. وكشفت البيانات الصادرة من الدائرة لشهر سبتمبر، أن الرخص الصناعية جاءت في المركز الأول من حيث النمو للرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 47%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017، تليها الرخص المهنية والتجارية بنسبة نمو بلغت 19% لكل منهما. وفيما يتعلق برخص اعتماد، فقد حققت نسبة نمو 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح، أن نسبة المعاملات المنجزة عن طريق الخدمات الرقمية وعبر مراكز الخدمة، والتي بلغت 13 مركزاً خلال الربع الثالث حققت نمواً بلغ 14%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017. وعالجت الدائرة 1266 شكوى تلقتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 1310 شكاوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبانخفاض وصل إلى 3%.

تعاون

استقبل سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من دائرة التسجيل العقاري بالإمارة ، برئاسة عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وذلك في إطار التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين، بما يعود بالنفع على المستثمرين. ضم الوفد حميد العبار مستشار الدائرة، وعلي ديماس مدير إدارة الشؤون القانونية، وكان في استقبال الوفد بجانب رئيس الدائرة مدثر عبدالله المستشار القانوني لدى دائرة التنمية الاقتصادية.