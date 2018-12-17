حاكم الفجيرة يطلع على استراتيجيات عمل وزارة الطاقة

المصدر: الفجيرة ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أهمية أن تضطلع خطط العمل الحكومية ومشاريعها بمهمة دعم استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل‎، مشيداً في هذا السياق بعمل وزارة الطاقة والصناعة وجهودها في إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة التي تنسجم مع توجهات الدولة في استدامة مواردها وإنتاج الطاقة النظيفة وتدعم استراتيجيتها في التنمية الخضراء. ‎جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة، صباح أمس معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الذى أطلع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على استراتيجيات عمل وزارة الطاقة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات الدولة المستقبلية من الطاقة، مشيراً إلى أهمية العمل المستمر على تطوير خططها لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة في قطاع الطاقة بما يضمن تحقيق أهدافها.

‎وأكد سموه أن الإمارات تسعى لتعزيز دورها في قطاع الطاقة لما يمتاز به موقعها الجغرافي الاستراتيجي في المنطقة وامتلاكها بنى تحتية متقدمة وإمكانيات على صعيد الطاقة، وهو ما تساهم به إمارة الفجيرة اليوم انطلاقاً من مكانتها كواحد من المراكز الرائدة في صناعة الطاقة. ‎بدوره تقدم معالي سهيل المزروعي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على الدعم الكبير لعمل وزارة الطاقة والصناعة، مؤكداً حرص الوزارة على اتباع أساليب المعرفة والابتكار في تنفيذ خططها بما يتوافق ورؤية قيادتنا الرشيدة وبالمستوى الريادي لدولة الإمارات.

‎حضر اللقاء محمد الضنحاني مدير الديوان الأميري ومحمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء وعثمان العلي مدير الإدارة المالية في الهيئة ومحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للكهرباء والماء ومحمد الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.